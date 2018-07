Por la demora en la transferencia de fondos, 120 becarios de UTN no cobran desde hace 3 meses

Beneficiarios de becas de servicio, de investigación y de ayuda social no cobran desde hace tres meses.

En las últimas horas, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (CSU) manifestó su preocupación por el retraso en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento, entre otros temas como la suspensión de obras y la falta de “paritarias realistas”.

Lo hizo a través de un comunicado en el que hacen referencia a una situación que también afecta a la regional San Francisco.

Uno de los puntos en los que se ve afectada esta regional tiene que ver con el pago de becas, que en la actualidad se les adeuda a 120 estudiantes, según informó Paulo Gianoglio, secretario de Asuntos Estudiantiles de UTN San Francisco.

"La beca viene de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de Rectorado. Ese sistema de becas propio está dentro del presupuesto que tiene la universidad, dentro del presupuesto para gastos de funcionamiento u otros gastos. Ese es el que se le está debiendo a UTN desde hace seis meses, es decir desde febrero. Por eso se imposibilita pagar, por ejemplo, las becas SAE", comentó Gianoglio.

Las becas SAE se dividen en tres partes: hay becas de servicio, de investigación y de ayuda social. Las primeras de ellas son las que se otorgan a estudiantes a cambio de una contraprestación dentro de la institución, por lo cual quienes la reciben deben trabajar en algún área de la universidad. La segunda está destinada a estudiantes que para recibirla deben participar de algún grupo de investigación a cargo de un docente. La tercera, en tanto, se define específicamente por las condiciones socioeconómicas del alumno.

"Todo eso tiene un reglamento que lo regula. Y hay una comisión de becas con representantes de docentes, graduados, no docentes y estudiantes que es la que evalúa a todos los postulantes para después otorgar la beca. La beca es variable, dependiendo la cantidad de tiempo que va a llevar adelante el estudiante en el área, puede ser un módulo se seis horas, un módulo y medio de nueve horas o dos módulos de doce horas semanales. Como máximo un estudiante puede tener tres módulos pero generalmente no llegan porque preferimos distribuirlo más al pequeño presupuesto y no concentrar todo en pocos estudiantes", explicó Gianoglio.

120 becarios

Gianoglio afirmó que hay 120 becarios que no cobran desde hace tres meses. "El programa entra en vigencia en abril y finaliza en diciembre, son nueve meses continuos. En febrero se hace la difusión, en marzo la selección, y en abril empieza la vigencia de la beca", expresó.

Y detalló: "Todos los años suele haber una demora, que hasta la considerábamos normal, de sesenta días aproximadamente en el pago a los becarios, entonces ya estábamos acostumbrados a que si bien el chico comenzaba su beca en abril cobraba a mediados de junio los meses correspondientes. Pero este año el Estado ya lleva una demora de seis meses en el pago, por eso es imposible que se lleguen a pagar las becas; a los becarios ya se les adeuda noventa días. No hay fondos para poder acarrear lo que implican las becas SAE. Es responsabilidad del rectorado, nosotros solo hacemos la gestión en la regional San Francisco y si no recibimos el dinero no podemos afrontarlo con otro tipo de recursos".

"La demora en la transferencia de fondos del Estado a la Universidad Tecnológica Nacional y por lo tanto de la Universidad a la facultad regional involucra también gastos de funcionamiento, el servicio de seguridad, de internet, de las licencias de software", lamentó el secretario.

"Es frustrante"

Uno de los becarios perjudicados por el atraso en el pago de los fondos, Mayco Cenizo, manifestó que es "un poco frustrante" la falta de pago.

El joven, que se desempeña en el área de prensa dando clases de refuerzo particulares en materias básicas, hace desde abril que no cobra la beca de servicio. "Obviamente uno sigue realizando su trabajo por compromiso propio, pero la falta de ese sustento se siente y es un poco frustrante", expresó.

Y añadió: "Yo por suerte tengo a mis viejos que me vienen bancando estos meses, pero hacía años que no les tenía que pedir dinero".

El comunicado del Consejo Superior