Agustín Pérez Tapia no continuará en San Isidro

El juvenil tiene contrato con la institución pero por cuestiones personales decidió no volver a la institución de calle Corrientes.

Este martes se confirmó una mala noticia para San Isidro y, quizás, el primer dolor de cabeza para el entrenador Sebastián Torre porque Agustín Pérez Tapia decidió no continuar en San Isidro en la próxima temporada de la Liga Argentina.

El jugador, de 19 años, había sido una de las revelaciones de la temporada pasada donde fue campeón argentino con el equipo u19 y en Liga Argentina fue uno de los protagonistas del equipo donde promedió unos 17 minutos en cancha con un porcentaje de 5 anotaciones por partido.

Pérez Tapia, oriundo de Neuquén y con contrato vigente, comunicó este martes que definitivamente no retornará a la institución de calle Corrientes. Según pudo averiguar El Periódico, el joven base atraviesa una delicada situación con uno de sus familiares cercanos y por eso decidió no alejarse de su hogar.

En las próximas horas los dirigentes de San Isidro negociarán con el representante el futuro del jugador.

Chance para los pibes

La salida de Agustín no abrirá las puertas para nuevas incorporaciones, el puesto está cubierto con la llegada de Ludueña y Rodríguez Suppi. Sin embargo, esta situación sí pondrá en consideración a los juveniles del club como Ignacio Cuesta o Aaron Bono. El entrenador tendrá la última palabra luego de la evaluación.

Sciutto, a un paso de la continuidad

Por otro lado, Germán Sciutto aún no arregló su continuidad pero no habría inconvenientes para que esto suceda. Torre lo quiere en el equipo, Sciutto quiere seguir y la dirigencia aseguró que, de no pasar nada extraño, en las próximas horas el jugador firmará su vínculo con San Isidro.