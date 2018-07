Emotivo: le festejaron el cumpleaños a un niño arriba de un colectivo en Río Cuarto

En sus viajes diarios en colectivo, Dafne Acevedo Giménez, una comunicadora social de Río Cuarto, se hizo amiga de un niño de nueve años y decidió sorprenderlo con un festejo de cumpleaños muy singular.

Con la complicidad del chofer, Marcos Cabrera, y los pasajeros con los que se encuentran todos los días, Dafne y una amiga, Ornela, subieron unas paradas antes que Lucas y llenaron el colectivo de globos.

El pequeño, que todas las tardes viaja con su mamá y sus tres hermanitos, desde la escuela Roca a su casa, no podía salir de su asombro cuando vio que todos le cantaban feliz cumpleaños. Pero su emoción fue mayor cuando abrió uno de los regalos: una pelota.







El chofer también se la jugó con el presente. Le regaló una tablet. Dafne además le compró zapatillas, porque sabía que le hacían falta. “Se me ocurrió la sorpresa porque siempre pienso en celebrar la vida , quise festejar la vida de Lucas en mi vida, porque me encanta y me hace bien encontrarlo todos los días”, confía Dafne.

La periodista explica que la amistad surgió a partir de la tierna y profunda mirada del pequeño, que la llevó a preguntarle cómo se llamaba, qué cosas le gustaban. Hace poco más de dos meses que comparten un viaje diario de 12 minutos. Todas las tardes, el niño le muestra su cuaderno de tercer grado, le cuenta lo que hicieron en la escuela, le comparte su amor por el fútbol y su desilusión por el Mundial…”Ahora no soy de Argentina, soy de Boca”, se despachó.

Fuente: Vía Córdoba