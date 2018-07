[VIDEO] Un hincha de Vélez quemó la camiseta de Mauro Zárate porque se va a Boca

El delantero Mauro Zárate, que jugó en el Inter y en el Fiorentina, entre otros, se despidió este lunes de Vélez Sarsfield para sumarse a Boca Juniors.

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez faltó a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos", escribió Zárate en su cuenta de Instagram.

Los medios de Buenos Aires dan por hecho el traspaso del delantero de 31 años a pesar de que Boca Juniors todavía no anunció el fichaje.

Zárate es uno de los máximos ídolos de Vélez y había regresado al club a principios de este año para ayudar al equipo a mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, algo que finalmente logró.

Así reaccionaron los hinchas:





