Robo en Las Ranitas: "Vamos a atender atrás de la rejas, es una vergüenza"

Los propietarios de una panadería y despensa de Los Palmares no salen de su indignación tras haber sufrido, este domingo, un asalto a mano armada.

Uno de los propietarios, Leonardo Beccaría, relató lo sucedido a El Periódico: "Cerca de las 20 entraron dos hombres cuando se fue un cliente. Entraron los dos a punta de pistola como se ve en el video y le dijeron a la empleada que no se mueva, que no los mire a los ojos. Y saltaron y se llevaron lo que había en la caja y un celular. A la chica se le bajó la presión, terminó llevándosela UCEMED. Fue un susto para todos".

"A esa hora hay movimiento, gente entra constantemente, menos mal que la chica no se resistió ni que entró ningún cliente porque podría haber pasado cualquier cosa. En un almacén no hay mucha plata. Lo que a mí me preocupa es que entren dos tipos con pistolas. Si entran con pistolas es porque son capaces de cualquier cosa", manifestó Becaría.

Así fue el robo a la despensa.

El hombre adelantó que como medida de seguridad colocarán rejas: "Vamos a atender atrás de la rejas, es una vergüenza, pero qué querés", se lamentó.

Además Becaría reconoció que le pidió al jefe de Policía, Héctor Roldán que halle a los delincuentes, ya que no es el primer robo que se sufre en la zona. "Es un barrio al que lo vienen desvalijando, tiene un montón de robos, la gente se queja mucho. Robos en casas, en negocios. Hace quince días a una farmacia que está cerca de El Prado la asaltaron. Lo que pasa es que tienen un escape por Güemes. Creo que hay algo que no está funcionando", expresó.