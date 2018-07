Vuelve Pettinato a San Francisco

El humorista se presentará el viernes 13 de julio en el Teatrillo Municipal con sus monólogos en "The Magic and Misery Tour". Las entradas ya están a la venta.

Roberto Pettinatto volverá a San Francisco el viernes 13 de julio de la mano de Circo Beat Producciones. El humorista se presentará en el Teatrillo Municipal con sus monólogos en "The Magic and Misery Tour".

Luego de seis años de gira por Argentina y Uruguay con sus shows anteriores "Me quiero portar Bien" y "Pettinato Cafe Concert", comienza su tercer gira con su nuevo espectáculo estrenado en avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires llamado simplemente "Pettinato: The Magic and Misery Tour".



Se trata de un show unipersonal de monólogos que cuenta con un excelente guión de humor basado en su acidez, ironía y sensible inteligencia. Dueño de un histrionismo único y de un manejo muy particular de sus movimientos, Roberto Pettinato despliega todo su potencial en el escenario logrando que los minutos pasen rápidamente y entre carcajadas.

Entradas

Las entradas pueden conseguirse en Las Cañitas (avenida Urquiza 237) y Maxikiosco El Busca (avenida 9 de Septiembre 2179) a 300 pesos.