Mascherano: "Es hora de decir adiós"

Tras la eliminación del Mundial con la derrota por 4-3 ante Francia, el volante de la Selección Argentina Javier Mascherano confirmó su alejamiento del equipo nacional: "Es hora de decir adiós y alentar desde afuera".

"En el fútbol muchas veces no se dan las cosas que uno desea, pero lo importante es no reprocharse nada. Hemos dado todo, nos encontramos ante un gran rival, el partido lo tuvimos y no hay mucho más que decir. Es hora de decir adiós y alentar desde afuera", explicó, quebrado, el jugador del Hebei Fortune de China.

Asimismo, el ex Barcelona y River no quiso despedirse sin antes dejar un mensaje para la próxima generación de jugadores que tomará la posta: "Es hora de alentar a los chicos para que sigan intentándolo, tarde o temprano se les va a dar. Sigan insistiendo, que de eso se trata la vida", cerró.

Fuente: TyC Sports