Continuar el legado de “Cachito”

Para los hijos de Jesús Ernesto Camisassa (71), fue un desafío y la oportunidad de honrarlo el hecho de reabrir el famoso local de comidas "El Carrito de Cachito" en Estación Luxardo, luego de que en 2017 fuera asaltado violentamente en el lugar y perdiera la vida meses más tarde.

A los cuatro hijos de “Cachito”- como era conocido por todos- les pareció la mejor decisión volver a abrir el negocio que con tanto esfuerzo había defendido su padre, ubicado frente de la estación de ómnibus de dicha localidad, a la vera de la Ruta Provincial N° 1.

De los cuatro, fue Claudio el que tuvo la tarea de hacerse cargo del legado de “Cachito” y seguir trabajando el tradicional puesto de comidas. “Mi papá le había dedicado un gran sacrificio de ir y venir todos los días. Dejarlo parado nos parecía una locura y alguien lo tenía que seguir, fue algo que él había defendido tanto y donde dejó la vida”, expresó el nuevo responsable del carrito.

Claudio ya contaba con experiencia en el sector gastronómico e incluso trabajó durante un tiempo junto a su padre.







Sentimientos

“Había mucha gente que quería alquilar el carrito, charlándolo con mis hermanos decidimos que el único que podía hacerlo era yo porque ellos tienen sus negocios y era el único que estaba en gastronomía. El carrito estuvo seis meses cerrado, porque no me animaba por una cuestión de sentimientos. Todavía es un poco difícil, tengo altibajos porque todo el tiempo me recuerdan a mi papá”, dijo emocionado Claudio.

El nuevo responsable del local de comidas reconoció que su padre ya estaba un poco cansando y le había propuesto trabajar juntos nuevamente. “Había un desgaste, llevaba muchos años vinculados a la gastronomía. Andaba con ganas de alquilarlo, pero dos días antes de que le pasara el ataque, habíamos festejado sus 71 años y habíamos hablado de trabajar juntos en el carrito. Quería que yo me ocupe de la cocina y él de la atención, pero no nos dejó el destino, fue injusta la vida”, se lamentó Claudio.

Los hijos de “Cacho” aseguraron que su padre ya era un vecino más de Luxardo y que las personas del pueblo lo habían adoptado como uno más.







Marcha

Los hijos de “Cachito” Camisassa convocaron para este sábado a partir de las 20 a una movilización en la Plaza Cívica para reclamar avances en la investigación judicial.

“Vamos a hacer una marcha pidiendo justicia por la muerte de mi papá, no buscamos pelea ni lío, sólo que avance la causa de mi papá que por parte de la fiscalía tenemos muy pocas novedades”, le dijeron a El Periódico Lorena y Soledad, las hijas menores de “Cacho”.

La familia Camisassa se presentó como querellante en la causa patrocinada por el estudio de abogados de Damián Bernarte. Según las mujeres, gracias al letrado tuvieron acceso al expediente: “Ahí nos pudimos dar cuenta nosotros que se hizo poco. Si bien hay pruebas, no se supieron utilizar como corresponden”.

Robo

Para las hijas del hombre muerto a golpes, el hecho se trató de un robo y el hombre que lo hizo seguramente era cliente del lugar. “Fue un día que justo papi tenía mucha plata encima para pagarle a los proveedores. Y si le pegaron así es porque él lo conocía. Le tocó a él porque era una persona muy buena, muy confiada, era muy dado; siempre le decía que no hable tanto con la gente de cosas personales”, coincidieron.

Según Lorena, una vez descubierto el hecho se dieron cuenta de que faltaba dinero, un bolsón grande de sándwiches, tarjetas telefónicas y hasta la llave del carrito que jamás se encontró.

El hecho

En la tarde del 27 de abril de 2017, "Cachito" fue encontrado convaleciente con gran cantidad de golpes en su cabeza por trabajadores de Dirección de Vialidad Provincial que se habían acercado al local a comer.

Por el violento asalto a "Cacho", a las pocas semanas fue detenido un hombre oriundo de San Francisco. Sin embargo, ante la falta de pruebas en su contra, fue liberado a los pocos días.

El deceso del hombre se produjo cinco meses más tarde, el 25 de septiembre, mientras se encontraba internado en la Clínica "Enrique J. Carrá".

Hace dos meses por este hecho fue detenido Darío Daniel Álvarez, al que ya se le realizó la pericia psiquiátrica y se le recepcionó declaración indagatoria. También comentó que se realizaron ruedas de reconocimiento de personas, de cosas, se secuestró ropa del señor Álvarez y un teléfono celular. Está imputado por el presunto delito de homicidio en ocasión de robo de Jesús Ernesto Camisassa y detenido en el penal de Bouwer.