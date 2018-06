Tras el hecho de Giuliana, advierten sobre conductas adolescentes

Andrea Carrasco, referente de la organización “Basta de Violencia Doméstica” y responsable de los talleres que abordan las relaciones en la adolescencia, brindó su punto de vista sobre el caso de Giuliana Cáceres, la menor de 15 años que perdió la vida este jueves tras recibir un disparo en la cabeza mientras su novio manipulaba un arma. La mujer sostuvo que muchos adolescentes con los que trata en sus talleres “actúan sin pensar las consecuencias”.

“Nuestros adolescentes ya no tienen un criterio para definir qué es lo peligroso y qué no. En este caso el joven estaba manipulando un arma y se busca saber cómo se le escapó el disparo. Solamente ellos saben cuál fue la realidad en ese cuarto. Pero a veces los adolescentes confunden libertad con libertinaje y no tienen idea de cuál es el límite, actúan sin pensar cuáles pueden ser las consecuencias,”, expresó.

Según Carrasco podría ser posible que el incidente se produjera ante la necesidad que sienten algunos adolescentes de “querer mostrar que son los más guapos del barrio”. “Lo vemos en los talleres-agregó-. Hoy en día a las chicas se sienten atraídas por el muchachito que tiene ese delirio de "chico malo" y muchas veces desde esa perspectiva ya la relación comienza conflictiva”.







Aunar esfuerzos

Para Carrasco este grave incidente ya no forma parte de una cuestión privada que pasa detrás de las paredes de una casa, la violencia doméstica y en el noviazgo es un problema que compete a la sociedad. “Debemos aunar esfuerzos y hacer oír nuestra voz para seguir trabajando, aliviando el sufrimiento de las mujeres víctimas, y también para educar, movilizar conciencias y sensibilizar sobre este tema a todo el que todavía no haya abierto su mente y su corazón”, cerró Carrasco.