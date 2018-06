Sportivo Belgrano enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Súper 8 Integración

Ya se conoce el fixture del Súper 8 Integración, torneo que organiza la Agencia Córdoba Deportes y reune a los clubes que se destacaron en su categoría excepto los de Primera División (Talleres y Belgrano). La competencia pone en juego la Copa Provincia de Córdoba y servirá como preparación para los equipos cordobeses.

Sportivo Belgrano debutará el miércoles 11 de julio ante Estudiantes de Río Cuarto. Será una gran oportunidad para que Cervilla pruebe jugadores, vea a los "pibes" del club y comience a darle rodaje al equipo para la próxima temporada.

El precio de las entradas aún no está definido y se estima que se vendan unos días antes del cotejo en San Francisco.