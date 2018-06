Villa Sarmiento: asesinó a su ex suegra y cuñado e hirió a su ex pareja

Un hombre de 25 años se quitó la vida tras asesinar a balazos a su ex suegra y ex cuñado, y herir de gravedad a su ex pareja.

El doble crimen ocurrió luego de las 20 de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Clímaco Leyes sin número de barrio El Bordo de la localidad de Villa Sarmiento, ubicada a unos 400 kilómetros de nuestra ciudad.

El atacante habría ingresado a ese lugar y, por causas que se intentan esclarecer, abrió fuego contra su ex novia y familiares de la misma, consigno FM Líder de Río Seco.

Como consecuencia del sangriento hecho, fallecieron una mujer de 43 años, y un joven de 21 años. En tanto, la joven de 25 años resultó gravemente herida y fue asistida de urgencia en el Hospital Regional de Villa Dolores.

El atacante, que se había dado a la fuga tras los homicidios, fue hallado muerto a 150 metros del lugar y fuentes policiales indican que se habría quitado la vida.

Fuente: La Nueva Mañana