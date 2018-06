Dos empleados de Epec fueron detenidos por atacar el auto de Schiaretti

Son del sindicato de Luz y Fuerza. Trabajan en Río Ceballos y Córdoba capital. El fiscal no descarta más detenciones.

Dos empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) fueron detenidos e imputados por atacar el automóvil del gobernador, Juan Schiaretti, durante un acto realizado este jueves en la ciudad de Villa Allende, donde se produjo una protesta del gremio.

Las detenciones fueron confirmadas por el fiscal que lleva adelante la investigación, Guillermo González, quien, además, no descartó más arrestos en el marco de la causa. Ayer se habían concretado otras tres detenciones: se trataba de comerciantes del lugar que ya fueron liberados.

Detenciones

Los empleados de Epec fueron acusados "por la agresión concreta, el delito de atentado contra la autoridad" al arrojar "objetos contundentes contra el auto del gobernador", señaló el fiscal al programa Aquí Petete, por Mitre Córdoba.

"Son adultos mayores que trabajan en Epec, son de Luz y Fuerza, uno de Río Ceballos y otro de Córdoba Capital. Están acusados. Trabajamos toda la noche. No es fácil trabajar, no es fácil identificar a las personas, por eso las detenciones se produjeron hace minutos y no en el día de ayer", explicó.

"Nosotros teníamos los videos y fotos, nos fueron llegando imágenes y las fuimos analizando. Hay más personas que estarían involucradas. Ya vamos a seguir analizando los videos para tomar otras determinaciones", anticipó y no descartó que "puedan haber nuevas detenciones".

El fiscal indicó que saben que se está en "medio de un conflicto que viene ya desde hace tiempo", pero señaló que espera "que se vaya desinflando".

"Pero estos hechos puntuales si bien están enmarcados en ese conflicto, no es bueno generalizar, son dos personas que trabajan en Epec", señaló. "De hecho, tenemos identificadas a muchas otras personas que son de la Epec, que estaban quejándose, y no los detuvimos porque estaban simplemente ejerciendo un derecho constitucional", añadió.

No obstante, aclaró que no van "a tolerar delitos, y sobre todo de la figura del gobernador, nos parece realmente grave y es un límite".

El gremio negó detenciones

Por otro lado, antes de la confirmación del fiscal sobre las detenciones, el secretario general de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, negó que se hubieran registrado aprehensiones de empleados de Epec.

"Las personas detenidas son vecinos de Villa Allende, comerciantes específicamente, que reclamaban enojados con la política del Gobierno (provincial) y contra el intendente de esa localidad (Eduardo "Gato" Romero)", dijo a la misma radio.

"Nosotros no tenemos ningún detenido. Ahora hay una investigación", afirmó y dijo que la idea del gremio "es ir donde haya trabajadores en distintas localidades, pero plantear pacíficamente los reclamos, pero todo pacíficamente. No estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia".

"Si el cántico de Luz y Fuerza molesta, nosotros vamos a defender la protesta, sin agresiones por supuesto (...) Simplemente reclamamos que queremos los lugares que tuvimos, personal de carrera, como por ejemplo el hijo de Tosco, Agustín Tosco", consideró.

"Si no es una persecución ideológica de haberlo sacado de su cargo, con el argumento que es delegado. No hay una empresa con la calidad tecnológica de Epec. Excepto que se quiera tercerizar", añadió.

Fuente: La Voz del Interior