Maradona tuvo que salir a desmentir audios falsos

El astro del fútbol Diego Armando Maradona explicó que sufrió una descompensación en el Estadio Kretovski de San Petersburgo durante el partido entre Argentina y Nigeria. El director técnico negó haber sido internado y desmintió haber tenido problemas de salud mayores.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?", preguntó 'Pelusa' en su cuenta de Instagram.

"Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", saludó Maradona, luego de presenciar el partido que Argentina ganó sobre la hora a Nigeria y que le permitió el pase a octavos de final del Mundial.

Mala intención y enojo de sus hijas

Tras el encuentro se viralizaron por WhatsApp audios falsos que decían que Maradona había sido internado y había sufrido problemas en su corazón.

Finalmente, la periodista colombiana Patricia Villegas, de teleSur, difundió fotos de Maradona en el avión de regreso a Moscú que disiparon los rumores.

De igual manera, el astro no se hizo presente en su programa televisivo "De la mano del 10", ciclo en el cual comparte la conducción con Víctor Hugo Morales.

"Diego estará de retorno de San Petersburgo para el próximo programa", agregó el uruguayo sin dar más detalles.

27 de Junio de 2018. 1:08 am Rusia. Diego Maradona a punto de tomar vuelo para Moscú. pic.twitter.com/KeXMtkP54h — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 de junio de 2018