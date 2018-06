Rusia 2018: Albania y Kosovo recaudan dinero para pagar las multas a Xhaka y Shaqiri

El primer ministro de Albania, Edi Rama, inició una campaña para recaudar dinero con el fin de ayudar a los futbolistas de origen albanés de la selección suiza, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, a pagar la multa de 10.000 francos impuesta por la FIFA.

Rama publicó en su perfil de Facebook la campaña "¡No temas al águila!", que es el nombre de la cuenta bancaria donde cualquiera puede hacer una contribución simbólica para pagar la "multa absurda" de la FIFA contra Xhaka y Shaqiri.

Suiza ganó 2-1 a Serbia con los goles de los albaneses Xhaka y Shaqiri, que los celebraron cruzando las manos en forma de águila, símbolo de la bandera nacional albanesa, algo que irritó a sus oponentes serbios. "El signo de las manos en forma de águila es nuestra forma distintiva de expresar felicidad y lo sentimos por aquellos que malinterpretaron la alegría espontánea de un hermoso momento deportivo", afirmó Rama.

"Esta cuenta se ha abierto gracias al apoyo de muchos amigos de todo el mundo en esta red social, en gratitud a los dos deportistas que levantaron el ánimo de millones de albaneses de manera deportiva", añadió el primer ministro.

Albania y la eslava Serbia son países históricamente enemistados y la colaboración entre ambos se ve obstaculizado por la cuestión de Kosovo, antigua provincia serbia, mayoritariamente poblada por albaneses étnicos, que ganó la independencia unilateral en 2008, de donde son originarios Xhaka y Shaqiri.

Por su parte en Kosovo, el ministro de Comercio e Industria, Bajram Hasani, ha decidido donar parte de su salario para pagar la multa de los dos futbolistas albano kosovares. "Las emociones que nos regalaron Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri cuando celebraron con el águila tras anotar los goles en el partido Suiza - Serbia no tienen precio. Ellos fueron condenados simplemente porque no olvidaron sus raíces, no olvidaron de donde vienen", defendió Hasani en su cuenta de Facebook.

