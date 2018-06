Sportivo define entrenador en las próximas horas

Tiempo de definiciones en Sportivo Belgrano, la dirigencia de la "verde" busca concretar la llegada del nuevo entrenador que estará al frente del equipo en la próxima temporada del Federal A.

"Nosotros ya lo tenemos prácticamente cerrado pero tenemos que cerrar el cuerpo técnico y es por lo que estamos trabajando... Nos hemos sentado con varios técnicos y hemos evaluado que es lo mejor y lo que le hace falta al club, que es alguien que pueda continuar el proyecto en el que venimos trabajando", señaló el presidente.

Si bien Finetti no confirmó al apuntado porque esperan definir los detalles pertinentes, en las últimas horas se sumó el nombre de Edgardo Cervilla, ex entrenador de Atlético Paraná que dimitió de su cargo en noviembre de 2017. Con el "decano", Cervilla consiguió dos ascensos consecutivos al Federal A y a la B Nacional.

También hubo contactos con Lucas Bovaglio, Lucas Nardi, Marcelino Galoppo, Mario Sciacqua, Marcelo Vivas y Joaquín Pérez, aunque hoy estarían un escalón abajo cuestión que podría cambiar si no se concreta lo esperado.

Pedirán postergar el partido de Copa Argentina

Por otro lado, la dirigencia de la "verde" intentará postergar el encuentro correspondiente a los 32avos de final de Copa Argentina, que debe disputarse el 21 de julio, ante Gimnasia de La Plata. Esto debe tratarse con la organización del torneo y de encontrar una respuesta negativa buscarán acordarlo con la institución platense.

"El encargado de contacto que tenemos está en Rusia y en este momento es imposible que podamos hablar formalmente con él, después del partido de Argentina con Nigeria seguramente tendremos una respuesta", señaló Finetti.

En cuanto a la sede el presidente de Sportivo aseguró que aún no está definida pero Arsenal sería el estadio donde se jugaría el partido. "Arsenal es una de las canchas donde se juegan casi todos los partidos, salieron las opciones de Colón y Unión pero no tenemos nada oficial, estamos así porque no tenemos quien nos confirme este tipo de cosas, sobre la marcha lo van acomodando", precisó el presidente.