Bomberos recomendó controlar garrafas con pantallas para evitar incendios

Salvático recomendó controlar la manguera y el regulador y chequear que no haya pérdidas.

A raíz de los dos incendios que se generaron este lunes a partir de la utilización de garrafas con pantallas para calefaccionar ambientes, desde Bomberos Voluntarios brindaron recomendaciones para evitar que vuelvan a suceder siniestros similares.

Hobey Salvático, jefe del Cuerpo Activo, dialogó con El Periódico y comentó que el uso de estos elementos vuelven a ser frecuentes este año a la vez que recordó no haber tenido la misma cantidad de emergencias del estilo años anteriores.

Sobre las causas que pueden originar incendios a partir de la utilización de este sistema de calefacción, Salvático expresó que en la mayoría de los casos ocurren porque a las pantallas se colocan cerca de material combustible. "Lo del fuego viene porque las ponen cerca de algún material combustible. Y al ser combustible, entendiendo combustible por todo lo que quema, como un plástico, una madera, eso empieza a generar temperatura, y la temperatura se propaga. La temperatura tiene varias formas de propagarse: una es a través del aire, que es lo que ocurre en este caso en especial. Otras, a través de material, por contacto. Pero en estos hechos es porque ponen cerca a la estufa de algún material que puede llegar a quemar, un material combustible. En todos los casos se da así, salvo en algunos casos donde tropiezan y se caen cerca de la estufa que últimamente no se dio".

Otro de los puntos que mencionó el jefe del Cuerpo Activo tiene que ver con la falta de mantenimiento de estos artefactos. "Muchas veces no tienen mantenimiento, entonces la manguera está reseca o los reguladores tienen pérdidas. No los controlan entonces empieza a fluir el gas por otro lado que no corresponde y eso genera una combustión espontánea tomando fuego la manguera o la salida de la garrafa", detalló.



Este lunes dos incendios se generaron a partir de la utilización de garrafas con pantallas.

Cómo controlar

Para Salvático, el mantenimiento que hay que hacer es "mínimo". "Hay que tener la precaución de cambiar la manguera si tiene varios años, controlar que el regulador esté en condiciones, y controlar que no haya pérdidas. Es muy simple, con una esponjita de la cocina se pone detergente, que haga espuma, en la conexión de la salida de la garrafa y se controla que no haya pérdida ahí. También se controla la conexión de la manguera a la pantalla", explicó.

El bombero recordó que las causas de este tipo de incendios suelen ser accidentales pero lamentó aquellos incendios intencionales, como el caso de incendios de pastizales o de contenedores como los que también se dieron este lunes y que los tuvo ocupados en el comienzo de semana.

"Esta es la época con mayor índice de incendios forestales como consecuencia de las inclemencias climáticas. Las heladas hacen que el pasto se seque y se genere combustible muerto, que es el que quema más rápido. Los días de viento hacen que la tarea sea más intensa. El fuego corre más rápido", afirmó.

De todas maneras, aclaró que desde la institución ya se vienen preparando para hacerles frente a estos siniestros. "Ya nos venimos equipando hace varios meses para dar respuesta inmediata a los pedidos que tengamos", dijo.

Y comentó que si bien la cantidad de personal es la misma, hace algunos meses incorporamos un nuevo kit forestal. "Son vehículos que los puede manejar cualquier bombero, no es lo mismo que un camión. Al haber tantas salidas tenemos que disponer de choferes y un camión no lo maneja cualquiera. Ya tenemos dos camionetas equipadas, que son vehículos chicos, que tienen menos riesgos que el manejo de un camión. Entonces está casi todo el cuartel habilitado para manejar una camioneta, para que ante el toque de alarma en cualquier horario tengamos chofer disponible. Ahora si el incendio llegara a ser de magnitud se pide una segunda unidad. Ahí sale un camión de transporte de agua que va a dar abastecimiento y apoyo a esta primera unidad", resaltó.

Salvático lamentó el gasto que ocasionan los incendios, principalmente los de pastizales. "Más allá de las horas de trabajo significa un gasto oneroso para nosotros, mover una unidad resulta muy caro, es caro el combustible. Además, en este tipo de siniestros es cuando más se rompen elementos porque al trabajar en un campo tenés que tirar línea y vas extinguiendo pero por ahí te queda una brasa y te quema una manguera", concluyó.