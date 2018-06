Campaña de abrigo y frazadas: recolecta prendas de invierno y alimentos para los más necesitados

La campaña en nuestra ciudad fue impulsada por un sanfrancisqueño que junto a ex alumnos de la escuela de Newells colaborarán con un colegio rural de Nogoyá e instituciones de San Francisco.

Lanzaron la Campaña de Abrigo y Frazadas que tiene como objetivo recolectar prendas de invierno y alimentos para luego distribuirlas a quienes más lo necesitan. Esta campaña la impulsa el sanfrancisqueño Lisandro Masetti, en nuestra ciudad, en conjunto con ex alumnos de la escuela CIENOB de Newells Old Boys de Rosario.

Masetti contó que la iniciativa surgió con el objetivo de colaborar con gente en situación de calle e instituciones de nuestra ciudad. "Además, en conjunto con los ex alumnos de la escuela de Newells Old Boys de Rosario también vamos a colaborar con la escuela rural Nº 95 de Nogoyá. Estamos recolectando prendas de invierno y alimentos no perecederos", señaló.

Las donaciones se reciben en el salón de Animarte (Libertador Sur 149) de lunes a viernes de 9.30 de la mañana hasta el mediodía.