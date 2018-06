Sampaoli: "Mañana empieza nuestro Mundial, se va a ver lo mejor de la Argentina"

Jorge Sampaoli palpitó el partido clave de la Selección Argentina ante Nigeria, este martes a las 15 en San Petersburgo y por el Grupo D, y se mostró confiado con lo que pueden hacer sus dirigidos. Además, expresó que tiene que ser el punto de partida para llegar al gran objetivo.

"Mañana va a ser el día para establecer el nivel individual y colectivo para pasar. Mañana empieza el Mundial para nosotros, con cinco partidos como meta para llegar a la final. Se va a ver lo mejor de este equipo", afirmó.

"Buscamos un equipo para clasificar, no podemos pretender un gran funcionamiento. Ojalá que las modificaciones logren una fortaleza para poder pasar a octavos", agregó el casildense, en la conferencia previa al duelo con el conjunto africano.

"Te hacen sentir como un delincuente por perder un partido"

Además, analizó en la previa del duelo trascendental ante Nigeria por la clasificación a octavos lo vivido en los días post-derrota ante Croacia y trató de no darle importancia a las duras críticas que recibió, aunque reconoció que no fue ajeno a las mismas.

"Fue una semana difícil. La derrota nos golpeó y nos puso en el compromiso de ganar y depender de un resultado. La semana fue de menor a mayor. Con respecto a lo que se habló, no puedo aclarar cosas que no existieron. A veces te hacen sentir como un delincuente porque perdiste un partido", afirmó el entrenador de la Albiceleste.

Además, el casildense reconoció que tuvo reuniones con los jugadores tras el duro 0-3 del jueves pasado, pero no quiso dar detalles. "Fueron cosas privadas y no me parece que se tengan que saber. Cuando se pierde hay acusaciones recíprocas entre el que proyecta y el que ejecuta. Se habló de frente, por el bien de la Argentina".

