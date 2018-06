Declaró Nahir Galarza: “No éramos novios, sólo teníamos sexo”

La joven juzgada por el asesinato de Fernando Pastorizzo insistió en la versión de que no existía relación sentimental entre ellos. Declaró por dos horas y no aceptó preguntas.

En una nueva audiencia del juicio contra Nahir Galarza por la muerte de Fernando Pastorizzo, la acusada declaró ante los jueces. Lo hizo durante dos horas, sin aceptar preguntas.

En su descargo, la joven insistió en la idea de que no existía relación de noviazgo con Pastorizzo. “No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo”, aseguró.

Según precisó Clarín, Galarza describió al joven asesinado como alguien violento, adicto y que la acosaba. "Fernando se drogaba", acusó Nahir. Contó también qie vivía llamándola y tenía sexo con ella "a pesar de que yo no quería, me lastimaba en las zonas íntimas".

“Nunca se preocupaba por mí. Sólo quería saber qué hacía”, aseguró.

La estudiante de abogacía de 19 años contó que con Fernando se bloqueaban y desbloqueaban todo el tiempo en las redes, y que “en el último año se fue poniendo peor. Me decía zorra, desesperada, puta, si me veía con alguien me agarraba de los pelos, me recriminaba por qué me veía con otros chicos”.

En su declaración, recordó una vez que Fernando la arrastró por el piso a la salida de un boliche, y ella quedó “con toda la pierna en carne viva”. “Es verdad que no le contaba nada a nadie porque me daba vergüenza, pero después mi mamá se dio cuenta y le conté todo”, reconoció.

Habló también de la pelea ocurrida el 25 de diciembre en el boliche Bikini. Según su versión, ella Rafael, (el joven que la defensa presentó como su novio, pero él dijo ante los jueces que eran “amigos con derechos”). Contó que cuando Fernando la vio con Rafael, se puso violento y la agarró del cuello. Allí fue que Sol Martínez, su amiga, golpeó a Pastorizzo.

Después Nahir se fue a su casa, y Fernando fue por detrás. “Me dijo que quería hablar, pero en realidad me insultó. Yo me defendí, él me mordió la mano y me arrancó un anillo. Me quedó la mano violeta”, relató, insistiendo en que era víctima de situaciones de violencia constantemente.

Fuente: La Voz del Interior.