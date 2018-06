Lescano, sobre el paro: "Rechazamos este modelo económico, el ajuste hacia los trabajadores"

El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este lunes tuvo también su manifestación en San Francisco. En nuestra ciudad, distintos gremios marcharon hasta la Plaza Cívica en donde hicieron visible su rechazo a las políticas económicas que viene llevando a cabo el Gobierno nacional.

Entre los gremios que se manifestaron estuvieron el SUOEM, Surrbac, La Bancaria, Atilra, Sinpecaf, APOPS, entre otros; entre los partidos políticos, en tanto, el Frente de Izquierda y el MST.







Víctor Lescano, secretario general del SUOEM, se refirió a la iniciativa: "Nosotros con los compañeros del Surrbac habíamos tenido la intención de movilizarnos y algunos compañeros de otras organizaciones sindicales quisieron participar, hacer una manifestación, por la disconformidad que hay con la situación económica del orden nacional que estamos teniendo y que se va a profundizar".

El secretario gremial dijo que a pesar de no contar con estadísticas que reflejen cuántos trabajadores se han quedado sin trabajo, saben de suspensiones y de despidos. "Nos solidarizamos con todos estos compañeros, sabemos que esto se va a profundizar porque el mismo gobierno lo está diciendo. Hoy veo un artículo en un medio gráfico donde dice que esto va a traer problemas a las provincias y sin duda esto va a traer problemas a los municipios".

El reclamo

"Rechazamos este modelo económico, el ajuste hacia los trabajadores, la precarización que hay y que el ajuste no lo terminen pagando los que menos ganan y los que más sufren esta situación. Hay mucha gente que ya ha perdido su trabajo y que hoy no se está manifestando porque tiene mucho miedo de salir a la calle y perder su fuente de trabajo", agregó.







A su vez, negó que el reclamo sea una movida política del PJ, como había dejado entrever Marcos Peña, jefe de Gabinete. "Acá hay gente de todos los sectores políticos, hay mucha gente que ha votado a este mismo Gobierno nacional pero les mintieron tanto que hoy tienen decepción y tienen en claro que si no defendemos el trabajo y no manifestamos que esta política nos está haciendo mucho daño sabemos que vamos a ser perjudicados. Marcos Peña nos quiere llevar a un terreno político, desviar el eje de la conversación de la crisis que estamos padeciendo. Sería bueno que el jefe de gabinete haga el ajuste en vez de por el lado de los trabajadores, por los sectores más pudientes, con los que más ganan. Hoy entre la inflación y la devaluación que tenemos los trabajadores tenemos una pérdida de poder adquisitivo irremediablemente, por más que lleguemos algunos gremios a una paritaria del 25, del 28 o del 30 por ciento".







La corrida del dólar que nos perjudica y devalúa nuestra moneda porque la realidad es que al dolarizar la economía porque ellos a través del aumento del dólar y del aumento de combustible, eso se va a trasladar a la canasta alimentaria, entonces nosotros nos encontramos con que por más tengamos el 30 por ciento de aumento de acuerdo a la inflación como se dolarizó la economía los aumentos se están yendo a los precios y los sueldos no nos terminan alcanzando.

Adhesión

Sobre la adhesión a la movida, Lescano expresó: "La adhesión ha sido importante porque a pesar de que ha sido un paro sin actividad la gente que se está manifestando es porque está mostrando una disconformidad, es importantísimo cuando la gente se podría quedar tranquilamente en su casa"

En tanto, en referencia al rechazo del paro por parte del Centro Empresarial y de Servicios, dijo: "nosotros no estamos en contra del CES; queremos que no gane un sector sino que ganemos todos, nosotros no estamos en contra de ellos, lamento que ellos sí estén en contra nuestro. Porque creen que bajando el poder adquisitivo de los trabajadores se van a beneficiar. Si nosotros gastamos la plata en los comercios, no la usamos para irnos de vacaciones. Entonces al enfriarse la economía nos vamos a encontrar con un 25 de Mayo vacío".







"Esto se va a ir comprobando de acá en poco tiempo, porque esto no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo todos los economistas inclusive gente de acá que está en el ámbito político, que se vienen meses muy duros. Entonces no queremos dejar de protestar porque hoy algunos sectores no nos está tocando pero sabemos que vienen por nosotros también", concluyó.