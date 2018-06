Rugby: Los Charabones volvieron a ganar y continúan invictos

Este domingo Los Charabones recibieron a ACV de Córdoba por la última fecha de la fase de grupos del campeonato de desarrollo. El resultado fue una victoria 29-27 con el que se aseguraron la primera posición.

El partido comenzó favorablemente para los locales que pudieron marcar en los primeros minutos de la mano de Román Pérez, rápidamente llegó otro try para Los Charabones marcado por Matías Cejas. Luego llegó una jugada de parte de los forwards que permitió a Santiago Busso estirar el marcador.

El segundo tiempo fue un tormento para Los Charabones que sufrieron tres tries y un penal en contra que les complicó el partido. En los últimos minutos ACV pasó al frente en el marcador, pero los locales no bajaron la guardia y en la última jugada Diego Buffa marcó el try de la victoria tras una jugada colectiva de los backs.

Con esta victoria Los Charabones suman su sexta consecutiva en esta temporada. En la semana se darán a conocer los cruces entre los grupos y el próximo rival. Por su parte reserva también ganó, el resultado fue 17-15 y los puntos fueron marcados por Giuliano Capello, Gustavo Pomteprimo y Matías Cejas.