Final Four u19: San Isidro perdió ante Ameghino y no jugará el Argentino

La U19 “santa” cayó por 78-77 ante Ameghino en el partido que cerró el Final Four de la Liga Provincial U19. El equipo villamriense se quedó con el titulo y la clasificación al Campeonato Argentino. La otra plaza para el nacional fue para Independiente de Oliva.

Aunque levantó ostensiblemente el nivel dentro del campo de juego de sábado a domingo, San Isidro no pudo ganarle a Ameghino de Villa María en el partido que cerró el Final Four de la Liga Provincial U19 y que terminó siendo decisivo no solo por el titulo, sino además porque definió que equipos cordobeses representarán a la provincia en el Argentino U19 2018.

De trámite parejo durante los 40 minutos, Ameghino, supo conseguir una pequeña diferencia en el primer parcial, y la supo mantener hasta el mismísimo final del juego para quedarse con el campeonato de forma invicta (fue el único equipo que ganó sus tres partidos) y el lugar en el Argentino.

San Isidro que volvió a correr de atrás a su rival, tuvo una mala noche en los tiros más allá del arco de tres puntos y nunca pudo detener a los jugadores de más goleo del “león” y se quedó sin campeonato y sin la posibilidad de defender el titulo Argentino obtenido el año pasado en Pergamino.

A pesar de que luchó y encontró su funcionamiento en el final del juego, San Isidro no pudo evitar el 78-77 con el que el dueño de casa cerró la historia.

En San Isidro se destacaron desde el goleo, Hans Feder Ponce y Federico Zezular con 27 y 21 unidades respectivamente. Mientras que en el equipo villamaríense, Cuevas anotó 25 puntos y Frontera con 17 tantos y 10 rebotes.

La segunda plaza para el Argentino, quedó en manos de Independiente de Oliva.