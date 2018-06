Habló la joven rusa que fue humillada en un video por un hincha argentino

La joven rusa que fue humillada en un video por el hincha argentino Néstor Fernando Penovi (47) habló por Instagram después de lo ocurrido.

La muchacha, llamada Katerina, subió a su cuenta personal un mensaje asegurando que no juzgará al país "por una mala persona".

Ayudándose con el traductor de inglés, Katerina agregó que los argentinos "son todos muy amables".

"Argentina! Los amo! Lo que pasó no estuvo bien, PERO no voy a juzgar a su país por sólo una mala persona! Son todos muy amables! Estoy muy contenta de recibir sus mensajes ???? gracias!. Y por favor, no pierdan fe en su país ????. Argentina tiene todas las chances de continuar participando en la Copa Del Mundo!. Seguiré apoyando a Argentina tanto como a Rusia ❤ (Estoy escribiendo a través de un traductor, espero que me puedan entender)", publicó en Inglés.

Días atrás, Néstor Fernando Penovi grabó un video que se hizo viral, en el que hacía repetir groserías en español a Katerina, aprovechándose de que la joven desconocía el idioma.

Por su accionar, el Ministerio de Seguridad de la Nación le prohibió la entrada a las canchas a ver los partidos. Después, por pedido de la embajada rusa en la Argentina, el hombre fue deportado

Cuando llegó al país, dijo: "Pido disculpas por haberme burlado de la chica. Pido disculpas al pueblo argentino, al ruso, a todos. A mis amigos, a mi barrio, a mis hijos, a la mujer de mis hijos. Es algo que me avergüenza. No soy así, tengo 47 años y soy una persona de bien".