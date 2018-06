Liga Juvenil: este domingo se juga la 11° fecha de la sub 14

Este domingo continúa el torneo Apertura de la Liga Juvenil con la 11° fecha de la división sub 14. La fecha se disputará en las canchas de Juventud Unida e Iturraspe con la siguiente programación:

Cancha de Juventud Unida

9:00 hs SS Devoto vs La Hidráulica "B"

10:15 hs Proyecto Crecer vs Dep. Josefina

11:30 hs Def. de Sportivo vs Hidráulica "A"

Cancha de Iturraspe

9:00 hs Dep. Las Malvinas vs Def. de Iturraspe

10:15 hs Brown san Vicente vs La Hidráulica "C"

11:30 hs 9 de Julio de Freyre vs Estrella Verde

Libre: Antártida Arg.