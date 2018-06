La tarea de abrigar a los perritos de la calle

Claudia Pronello y Laura Acosta son dos mujeres que se encargan de fabricar chalecos de polar para los perros callejeros. Una tarea que no les deja más que la satisfacción de saber que están colaborando con los más desprotegidos.

Claudia Pronello forma parte de Patitas de la Calle, una asociación civil que se encarga de buscar hogares de tránsito para los animales que son abandonados o que se pierden y nunca encuentran a sus dueños. Pero su trabajo va más allá: también se encarga de atenderlos en veterinarias y de abrigarlos, mediante chalecos de tela polar que fabrica con la colaboración de otra mujer, Laura Acosta.

Cada chaleco tiene una marca particular: patitas pintadas en negro. “Les hago patitas en el chaleco porque la gente se los saca. Es como que se adueñan de los chalequitos entonces con eso sabemos que son animalitos callejeros que no tienen un refugio. Y así tratamos de abrigarlos un poco para el invierno”, cuenta Pronello.







La mujer relata que los confecciona con tela polar que le donan o bien que compra con dinero que llega a través de donaciones a la asociación. “A medida que voy teniendo, voy confeccionando. Ya habré hecho unos 50 este año y tengo otros 30 o 40 ya casi listos para ir a colocarlos. No soy yo directamente quien los pone. La mayoría de las veces hay gente que me dice que tiene callejeros entonces pasa a retirar el chalequito y después me pasa la foto de quienes son los perritos que están con esos chalecos”, explica.

A pesar de ser una noble tarea, la voluntaria asegura que es frecuente el robo de estas prendas en los animales. “En la zona céntrica los he hecho la mayoría yo, aunque a muchos ya se los han sacado. Entonces opto por hacerle las patitas, cosa de que si alguien está paseando su perro con un chaleco con patitas, se sepa que ese chaleco fue robado”, afirma.

Ayuda

La mujer destaca que en su quehacer cuenta con ayuda: “Hay una chica, Laura, que me ayuda a coser. Yo los coso a mano porque no tengo máquina, pero ella en su tiempo libre me ayuda a coser 10 o 12 semanales”.







Y agrega: “Es una chica a la que yo le di en adopción una pitbull de la calle, que tenía un tumor. Se encariñó y se la quedó, entonces una forma de agradecer es ayudándome a coser los chalequitos”.

También agradece la ayuda que recibe a través de las redes sociales: “Generalmente pido ayuda por Facebook, hay gente que me trae tela polar para hacer y otras veces me dan dinero en efectivo con el que voy y compro las telas y los hago”.

El dinero que reciben lo utilizan para solventar gastos médicos. En la actualidad hay dos perros internados en una veterinaria, uno con tumores abdominales y mamarios que tiene que operarse y otro que fue chocado. Además, deben saldar una deuda con otra veterinaria por atención a perros rescatados y por la castración de otros tres que además padecían problemas de salud.

“Si alguien quiere colaborar con los gastos puede pasar por la veterinaria y pasarme el recibo, no tanto por el monto, sino para asegurarme que realmente la persona fue a hacer la donación”, explica.







Piden que no los roben

El año pasado, Pronello hizo 300 chalecos de los cuales solo recuperó tres. “Los otros desaparecieron. Entonces se van haciendo a medida que puedo. Todas las noches me quedo varias horas haciendo chalequitos porque es el único horario que tengo libre. Pero la gente se los saca, es una lástima”, lamenta.

Para colaborar

La asociación también se maneja con ventas de productos, generalmente combos de pastas. Precisamente hasta el lunes tomarán pedido para entregar combos el jueves 28 de junio. Los mismos pueden encargarse en la página de Facebook “Patitas de la Calle”.