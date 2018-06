Johnny Depp rompió el silencio sobre su estado de salud

Las últimas apariciones de Johnny Depp lo mostraron muy demacrado y generaron alerta, como corolario de una conocida espiral de excesos que detonaron tanto a su salud como a su posición económica. Tras mostrarse esquivo durante bastante tiempo, decidió hablar del tema.

Fue así que el actor terminó por ceder a la revista Rolling Stone luego se mucha insistencia por parte del medio. Según el autor de la entrevista, la estrella de la saga Piratas del Caribe se mostró "divertidísimo, astuto e incoherente" y habló de la "aguda depresión".

"Caí hasta lo más bajo que se podía", afirmó Depp y explicó: "No podía soportar el dolor en mi día a día".

En mayo de 2016 Depp se divorció de la actriz Amber Heard tras casi un año y medio de casados. En febrero de 2017 se conoció la primera noticia sobre las dificultades económicas del sex symbol por su costoso estilo de vida.







Según había trascendido, un estudio de abogados lo demandó por un préstamo impago para comprar un yate, decenas de autos de lujo, vino y aviones privados.

Depp dilapidó su fortuna estimada en más de 650 millones de dólares y recibió importantes multas tras no pagar impuestos durante años. "Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más", se rio durante la entrevista.

En ese momento, quiso salir de sus problemas yéndose de gira y poniéndose a escribir unas memorias en una antigua máquina de escribir: "Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas".

