Trágica muerte de un motociclista en San Guillermo

Un motociclista tuvo una trágica muerte en San Guillermo, al colisionar con otra moto y luego ser arrollado por dos vehículos.



El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del sábado sobre Ruta 23 e intersección con calle Jujuy, y fue protagonizado por una motocicleta Honda CG 150 Titan, color roja, conducida por hombre de apellido Sandoval, oriundo de Chaco, pero domiciliado en Villa Trinidad (Santa Fe), y por otra moto que no pudo ser identificada.

Como consecuencia, Sandoval, quedó tirado sobre la ruta y posteriormente fue impactado por una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre domiciliado en Morteros, y por un segundo vehículo, marca VW Gol Trend blanco, guiado por un jóven domiciliado en Colonia Rosa.

El motociclista falleció producto de politraumatismos múltiples, con pérdida de órganos; en tanto que los ocupantes del automóvil y la Pick Up, no sufrieron lesiones. No obstante, el conductor del Gol Trend fue trasladado a una clínica de San Guillermo por presentar un estado de shock.

Se prosigue con la investigación para determinar la identidad del otro motociclista, protagonista del siniestro.

Fuente: Radio Belgrano