Voto Electrónico: el Gobierno había encargado las máquinas

La República Democrática del Congo tendrá elecciones presidenciales en diciembre de 2018. Será uno de los pocos países que, tras una polémica que trascendió fronteras, empleará el cuestionado voto electrónico.

Para tales comicios, el gobierno congoleño usará máquinas que habían sido diseñadas para la Argentina.

Según un informe publicado por los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, las terminales que la empresa Miru Systems (surcoreana) vendió al Congo habían sido diseñadas en 2016 para la Argentina, pese a que en nuestro país nunca se aprobó el marco regulatorio que permitiría el empleo del sufragio por medios electrónicos.

Es decir, las máquinas habrían sido encargadas por las autoridades nacionales pese a no contar con el respaldo de la ley. Nuevamente, las sospechas apuntan directamente al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra.

Al Congreso

En 2016, Ibarra había sido denunciado a la Justicia precisamente por encargar las máquinas para el voto electrónico aún antes de que el Congreso aprobara la Reforma Electoral, iniciativa que ha quedado momentáneamente en stand by luego que distintas entidades y organizaciones revelaran las vulnerabilidades y riesgos del sistema.

Aunque fue imputado, el ministro fue sobreseído por "falta de pruebas" que corroborasen la operación. De poco sirvió la documentación que desmostraba que Ibarra había firmado un “Memorandum de Entendimiento” con Hong Yun-sik, Ministro del Interior Coreano, en julio de 2016, que permitía a empresas del país asiático participar de la licitación pública nacional e internacional para la adquisición de equipos y software para las nuevas elecciones con voto electrónico.

Ahora, la investigación de los medios estadounidenses reveló que dichas si existieron máquinas diseñadas exclusivamente para Argentina y que ahora serán utilizadas para los comicios del Congo.

"Las máquinas compradas por el gobierno del Congo son hechas por la firma surcoreana Miru Systems Co., que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017. Las máquinas finalmente no fueron seleccionadas para su uso en aquellos comicios por cuestiones de seguridad que las hacían vulnerables a hackers, dijo Sasha Lezhnev, vicedirector de políticas del Enough Project, una ONG que trabaja para la organización The Sentry", publicó The Washington Post. Según el diario norteamericano, ahora dichas "máquinas de votación generan preocupación de cara a las elecciones del Congo" ya que expertos en sistemas de votación electrónico emitieron alertas “sobre la transparencia y credibilidad".

