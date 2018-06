En el marco del paro de CGT, el SUOEM se movilizará

El Sindicato Unión Obrera Empleados Municipales (SUEOM) se movilizará este lunes 25 de junio en adhesión al paro propuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“El lunes vamos a hacer una asamblea y nos vamos a movilizar porque creemos que hay que visibilizar la situación que se está viviendo. La gente ha tomado conciencia”, manifestó Víctor Lescano, titular del gremio.

Y comentó que: “Dentro de la asamblea hemos evaluado que hoy no solamente estamos viviendo una inflación, sino que esta corrida a la moneda nuestra nos ha producido una devaluación. No alcanza nomás que nos paguen el aumento en función de la inflación, estamos perjudicados también por una devaluación de casi el 20 por ciento. Y eso cuando vamos al supermercado se nota, porque hoy prácticamente está todo dolarizado, a la economía la han dolarizado y ahí está la diferencia por la cual no podemos llegar a fin de mes”.

Lescano se manifestó en contra de las políticas del Gobierno nacional: “Las medidas a tomar por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional van a ser de ajuste, van a repercutir en el empleo público, y nosotros somos empleados públicos. Lo importante es decir que rechazamos todo tipo de ajuste, rechazamos el acuerdo con el FMI, rechazamos la precarización laboral y que vamos a estar movilizándonos”.

Por último, reiteró: “La gente no solo acompañó sino que prefiere que el lunes fichemos, nos convoquemos a asamblea y nos movilicemos, seamos los que seamos. Nosotros convocamos a todos, el que no quiera trabajará”.