Dos robos en dos días: volvieron a entrar al Centro de Salud Victorino Francucci

Este jueves, delincuentes ingresaron al Centro de Salud Victorino Francucci de Frontera, ubicado en Calle 54 Nº 260, y se llevaron un caloventor y una caja de ginecología. "Estamos destruidas", dijo una de las enfermeras del lugar, que recordó que se trata del tercer robo que sufren en la última semana.

Los delincuentes, según explicó, ingresaron otra vez por el patio, esta vez por una ventana que da al consultorio que comparten Psicología y Pediatría, trar hacerle palanca a la reja.

Ayer mismo habían ingresado por la ventana de al lado, que da a la cocina, y se habían llevado copas, cajas de leche y una pava eléctrica.

"Se llevaron el caloventor y una caja de ginecología que guardábamos ahí en una vitrina y no alcanzaron a llevarse más porque hicieron tanto ruido que la gente llamó a la Policía y los agarraron anoche mismo, cerca de las once. Eran dos hombres mayores de edad", contó la mujer, que agregó que el caloventor pudo ser recuperado, no así los elementos médicos.

La mujer recordó que de lo robado en ocasiones anteriores (se trata del séptimo robo en las últimas semanas) pudieron recuperar el nebulizador y los caloventores pero no así una pava eléctrica ni los elementos de limpieza y librería que les fueron sustraídos en uno de los primeros hechos. "En eso teníamos entre una cosa y otra como 8 mil pesos", contó.