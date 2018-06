Este viernes se desarrolla el Córdoba Juega Adaptado

Este viernes comienza la instancia regional del Córdoba Juega Adaptado en el Polideportivo Municipal y en el campo de deportes de Maristas. Se practicarán deportes clasificatorios para el nivel provincial y no clasificatorios con un objetivo recreativo.

Las disciplinas clasificatorias son: atletismo, fútbol, boccia, tenis de mesa y goatball en las las categorías sub14, sub 16, sub 18 y sub 40. Además, habrá tiro con arco, golf y judo. Será para personas con discapacidad intelectual, motora, parálisis cerebral o sensorial.

Gabriela Calcagno, referente regional del Programa Deportivo Recreativo Provincial para Personas con Discapacidad, señaló que participarán más 350 deportistas de 21 instituciones de escuelas especiales, escuelas deportivas, institutos privados y el centro de rehabilitación del Hospital.

Puertas abiertas para quiénes deseen conocer las actividades

"Invitamos a todos los que se quieran acercar, a quienes permanentemente adquirieron alguna discapacidad y no conocen todas las actividades que pueden realizar y a sus familiares. Hubo una inscripción previa por institución pero no obstante queremos que se acerquen para que vean todas las actividades que pueden realizar a pesar de su discapacidad", señaló Calcagno.