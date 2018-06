Empleados municipales están de asamblea

Este jueves 21 de junio el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales lleva adelante una asamblea para discutir diferentes temas relacionados a su trabajo.

Sergio Sánchez, secretario gremial adjunto, afirmó que la asamblea se realiza para discutir "varios temas". "Con la asamblea queremos resolver todos los problemas que tenemos", manifestó.

Sánchez detalló que uno de los primeros temas a debatir tiene que ver con lo que consideran es la falta de cumplimiento del pase a planta permanente de 150 trabajadores. "No han cumplido con lo que tenían que cumplir. Estaba previsto para fin de mes, a fin de junio tendríamos que haber tenido el listado del pase a planta y todavía no se sabe nada, 150 compañeros que pasarían la primer tanda y después una vez que pasan esos estaría la otra tanda como habíamos quedado de acuerdo. Pasó un mes más y no tenemos respuesta del Ejecutivo", expresó.

Para el secretario gremial, otra de las cuestiones a discutir tiene que ver con la falta de personal. "Hay muchas irregularidades en todas las áreas, tenemos mucha faltante de gente, no tenemos policías de tránsito tenemos, tenemos 16 personas. En pavimento tenemos seis personas, tres en plan, dos efectivas y un contratado y queremos hacer metros y metros de pavimento y no da resultado. Acá en el corralón a pesar de que somos varios sigue la faltante en las cuadrillas", apuntó.

El salario será otro tema que se discutirá en la mesa. "Está el tema de la cláusula gatillo. Tendremos que ver la inflación cómo está, si estamos arriba del porcentaje que nos dieron o abajo", agregó.