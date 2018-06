El argentino al que más fotos le piden en Rusia: un hincha idéntico a Merlí

El argentino que más veces escuchó la frase "¿me puedo tomar una foto con vos?" en el Mundial Rusia 2018 no fue Lionel Messi. Tampoco Jorge Sampaoli ni Sergio Agüero ni ninguna de las estrellas de la selección. Nuestro representante más popular en suelo soviético se llama Horacio Domínguez, un hincha que es idéntico a Merlí, el personaje de la popular serie catalana que se emite por Netflix.

Este personaje, oriundo de Bahía Blanca, contó cómo es su día día desde que la serie se hizo popular y, sobre todo, desde que llegó a Rusia. "Empezó de a poco. Por ahí me decían en algún lado: 'Che, te parecés a Merlí'. En Argentina, algunos también dicen que me parezco a Aldo Rico. Pero la comparación con Merlí, en mi ciudad, que ando todo el día en la calle porque soy viajante, me lo dicen todo el tiempo", reconoce Horacio, que tiene 60 años, la misma edad del actor que interpreta al personaje, Francesc Orella, en diálogo con LA NACION.

Casi no puede caminar por la calle con un ritmo constante. Cada paso, cada andar, se detiene por algún comentario. No sólo de los argentinos, sino de hinchas de diferentes nacionalidades donde la serie también es furor. Hasta el periodista Diego Brancatelli se lo confundió con Merlí cuando se lo cruzó en Moscú. "Es igual", le cuenta el periodista a este medio. Fue justamente él quién lo descubrió y le hizo la primera entrevista para la TV argentina.

Este personaje, oriundo de Bahía Blanca, contó cómo es su día día desde que la serie se hizo popular y, sobre todo, desde que llegó a Rusia. "Empezó de a poco. Por ahí me decían en algún lado: 'Che, te parecés a Merlí'. En Argentina, algunos también dicen que me parezco a Aldo Rico. Pero la comparación con Merlí, en mi ciudad, que ando todo el día en la calle porque soy viajante, me lo dicen todo el tiempo", reconoce Horacio, que tiene 60 años, la misma edad del actor que interpreta al personaje, Francesc Orella, en diálogo con LA NACION.

Casi no puede caminar por la calle con un ritmo constante. Cada paso, cada andar, se detiene por algún comentario. No sólo de los argentinos, sino de hinchas de diferentes nacionalidades donde la serie también es furor. Hasta el periodista Diego Brancatelli se lo confundió con Merlí cuando se lo cruzó en Moscú. "Es igual", le cuenta el periodista a este medio. Fue justamente él quién lo descubrió y le hizo la primera entrevista para la TV argentina.







¿Es imposible caminar sin que lo detengan? "En realidad, se complica un poco. O sea, ando bastante bien. Pero es cierto que me piden fotos, autógrafos. Incluso, ya en Ezeiza, cuando estábamos en la cola para viajar a Madrid, me lo decían mucho. Me pidieron de varias nacionalidades. No sé cuáles, porque no domino mucho idioma. La mayoría son mujeres. Se ve que el personaje tuvo mucho éxito en las mujeres, debe ser por la forma de ser. Debemos ser muy parecidos de verdad, porque me paran todo el tiempo", sostiene el bahiense, quien viajó a Rusia junto a un amigo y que verá toda la primera rueda de la selección argentina.

Fuente: La Naciíon