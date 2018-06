Dybala: "Soy muy optimista y creo que voy a tener la posibilidad"

"Cada entrenamiento, cada práctica la afronto pensando que voy a ser titular para cuando me toque hacerlo de la mejor manera". Paulo Dybala habló en conferencia de prensa sobre su actualidad en el seleccionado argentino.

"Siempre soy muy optimista y creo que voy a tener la posibilidad. Si me fastidio no es el camino", agregó el delantero de la Juventus, quien aún no aparece entre las prioridades de Jorge Sampaoli.

"Nunca tuve miedo de quedar afuera del Mundial. Siempre tuve la confianza por el trabajo que estaba haciendo. Después el entrenador elige y yo tengo que dar el máximo para estar disponible. Cada partido es diferente", explicó la Joya.

Y a modo de conclusión, dejó una sentencia: "Bajar los brazos, imposible. Si bajo los brazos, me tendría que quedar en mi casa, directamente. Uno siempre sueña con meter un gol, empujándola dentro del área, pateando de afuera del área... como sea. Es algo hermoso estar acá. Hace seis años estaba jugando la B Nacional con Instituto".