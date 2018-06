Liga Juvenil: se juega la 10ª de la división sub 14

Este miércoles continúa la actividad en la división sub 14 de la Liga Juvenil, se juega la 10ª fecha en las canchas de Juventud Unida y Sociedad Sportiva Devoto.

Programación

- Miércoles

Cancha de Devoto

10:00 9 de Julio de Freyre vs SS Devoto

11:00 Proyecto Crecer vs Def. de Sportivo

Cancha de Juventud

10:00 Dep. Josefina vs La Hidráulica "C"

11:00 Antártida Arg. vs La Hidráulica "A"

- Jueves

19:30 Dep. Las Malvinas vs Brown San Vicente

20:30 Def. de Iturraspe vs La Hidráulica "B"

Tabla sub 14