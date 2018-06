Organizan venta de pastas a beneficio de Matías Smut

Familiares y amigos de Matías Smut (10) están llevando adelante una venta de pastas para este domingo 24 de junio para poder solventar los viajes a Santa Fe y Buenos Aires que demanda el tratamiento del pequeño, que padece linfoma no Hodgkin.

Según contó su mamá, Mariana Bornia, el trasplante sería cubierto por el Estado por lo que los fondos que planean recaudar serán utilizados para poder costear los viajes (el pequeño no puede viajar en colectivo) y la estadía en Buenos Aires cuando el niño sea intervenido.

El niño padece linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco de la sangre. La enfermedad se le detectó en enero de 2017.

"Dentro de eso hay un montón de cosas. Él había entrado en remisión el año pasado. Pero a fines de diciembre le volvió a aparecer la enfermedad. Como él la tiene en la sangre se le despierta en cual momento. Por eso se determinó hacer el trasplante de médula que es una de las posibilidades de curación, en un 90 por ciento", explicó su mamá.

Y agregó: "Queremos que tenga una vida normal porque él por ahí no puede ir a la escuela, hacer deportes, tiene que estar siempre muy resguardado, no puede enfermarse. Si bien está bien físicamente no puede hacer su vida normal".

Para colaborar

Se puede optar por dos combos de pastas: el primero comprende una caja de ravioles por 500 gramos, una caja de fideos por 500 gramos y una pascualina; el segundo, una bolsa de ñoquis por 500 gramos, una caja de capeletis por 500 gramos y una docena de discos de empanadas.

Cualquiera de los dos cuesta 120 pesos y se puede encargar a los teléfonos (03564) 15630844 y 15507552. Se retiran en el Club Barrio Cabrera el domingo 24 de junio de 11 a 13.