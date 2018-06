Pavón: "Por suerte me está saliendo todo"

El delantero de Boca, que se perfila como número puesto para el encuentro del jueves ante Croacia, reconoció estar en un gran momento, pero aún así no se confía: "No me siento titular todavía".

El delantero de Boca Cristian Pavón fue parte de los entrenamientos de la Selección Argentina hoy previo al encuentro del jueves ante Croacia y, si bien se perfila como posible integrante del once inicial, no se confía: "Si bien por suerte me está saliendo todo, no me siento titular todavía".

"Creo que Jorge está probando en cada puesto, veremos qué pasa y qué se decidirá ese día. Me siento con confianza y por suerte me está saliendo todo, pero no me siento titular todavía", explicó el jugador cordobés en conferencia de prensa desde Bronnitsy.

Asimismo, el jugador de 22 años se mostró muy contento por haber realizado su debut mundialista ante Islandia en el último partido: "Fue un momento único y me siento muy feliz de haber debutado".

Por otro lado, Kichan también se refirió a la posibilidad de estrenarse como titular junto a Lionel Messi, uno de sus ídolos: "Desde chico siempre soñé con jugar al lado de él. Ojalá se me cumpla y trataré de hacer lo mejor, sea que me toque entrar de titular o alentar desde el banco", cerró.



Fuente: TyC Sports