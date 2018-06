Mercado: "Veo a Messi como a mis compañeros: con ganas de revancha"

El defensor argentino palpitó el partido del jueves con Croacia. "No hay nadie que quiera más que nosotros ganar y clasificar", avisó, y auguró un camino duro para la Selección: "Va a ser un Mundial parejo y a nosotros nos va a costar también".

Gabriel Mercado participó este lunes de la conferencia de prensa post entrenamiento de la Selección y se refirió a su probable inclusión en el equipo que se jugará todo el jueves frente a Croacia. "Hicimos algunos trabajos con distintos sistemas. Uno está preparado para que le toque la posibilidad de jugar, dar lo mejor de mí sea en la posición que sea, de lateral, de central o de stopper en una hipotética línea de cinco".

Al respecto, más tarde agregó: "Nosotros estamos acá para adaptarnos a lo que pide el técnico. Ya nos había dicho que en cada partido necesitaba una cosa (distinta), si cree que es mejor jugar con línea de cinco, se jugará, o con línea de cuatro, se jugará".

Respecto a la trascendencia del próximo cruce, admitió: "Este partido es crucial para nosotros, más sabiendo que el otro día no pudimos lograr los tres puntos. Necesitamos ganar para pasarlos, después pensaremos en el partido con Nigeria, pero este es fundamental para nosotros y necesitamos ganar".

El defensor también dejó una reflexión sobre el empate con Islandia: "Vi lo que vieron todos, un partido muy difícil como se están viendo en este momento, todos los partidos son muy cerrados, luchados. Enfrentamos a un equipo que sabíamos que se iba a parar de esa manera en el campo, tratando de destruir y salir rápido de contra. En el segundo tiempo fuimos superiores en el juego y nos faltó esa cuota de suerte que se necesita para conseguir el gol y ganar los tres puntos".

Después, imaginó lo que se viene: "Croacia nos va a intentar atacar, pero vimos algunos partidos y en algunos momentos se repliega muy bien. Sabemos que tienen jugadores en el medio con muy buen control de pelota, es un equipo difícil, muy peligroso, nosostros lo sabíamos de antemano cuando tocó el grupo. Va a ser un partido muy peleado, luchado, y vamos a tratar de tener el control. Creo que va a ser parejo, nosotros intentaremos con nuestras armas ganar, que es lo que necesitamos".

Sobre cómo se vive la previa, Mercado contó: "El clima es muy lindo, muy sano, estamos difrutando todos de esta oportunidad que tenemos. Somos conscientes de lo que nosotros estamos jugando. Todos los partidos son finales, nadie regala nada. No hay nadie que quiera más que nosotros clasificar, queremos ganar y hacer las cosas bien". Y acerca del semblante de Lionel Messi tras el primer encuentro en el que falló un penal, reveló: "¿Quién soy yo para decirle algo después de un penal? A Leo lo veo bien como a todos mis compañeros: con ganas de revancha, de hacer las cosas bien en el partido que se viene y trabajar. No hay que mirar más el partido con Islandia, no nos podemos quedar lamentándonos por lo que ocurrió".

Además, aclaró con Cristian Pavón a su lado: "Todavía no está confirmado si vamos a ser titulares o suplentes". Y dejó un análisis sobre el torneo en general: "No es para ponerlo de excusa, pero se está viviendo un Mundial muy disputado, va a ser un Mundial muy parejo y a nosotros nos va costar también".

