Liga Regional: el miércoles se completa la fecha de inferiores

La 13ª fecha de la Zona Oeste de Liga Regional comenzó el sábado y se completará el miércoles donde jugarán los equipos de San Francisco. Antártida Argentina visitará a Marina FC, Sportivo Belgrano será local de 8 de Diciembre y Proyecto Crecer recibirá a Pueblo Unidos de La Tordilla.

El Sábado jugaron Marina FC vs La Francia (0-0 / 1-1 / 1-2 / 5-3 / 0-1), Sarmiento vs Cult. Arroyito (0-5 / 0-1 / 0-6 / 0-4 / 0-1) y Sportivo 24 de Septiembre vs El Trébol (2-0 / 0-1 / 0-0 / 1-0 / 0-1).

Tabla general