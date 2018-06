Liga Juvenil: resultados de la jornada del domingo

Este domingo se jugó la 9ª fecha en la división sub 14 y la 8ª fecha en sub 16. Mirá los resultados y las tablas de posiciones.

Este domingo se disputó una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Juvenil de Fútbol que puso en disputa la 9ª fecha en la división sub 14 y la 8ª fecha en la división sub 16.

Programación:

- Cancha de Juventud Unida

Def. de Sportivo 7-0 Dep. Las Malvinas - sub 14

La Hidráulica "C" 0-7 Antártida Arg. - sub 14

Juventud verde 3-0 Josefina "B" - sub 16

- Cancha Plaza de San Fco

Brown San Vicente 0-0 9 de Julio de Freyre - sub 14

Dep. Josefina "C" 3-0 Juventud Blanco - sub 16

La Hidráulica "C" 4-1 Dep. Las Malvinas - sub 16

- Cancha de Def. de Iturraspe

La Hidráulica "A" 0-3 Proyecto Crecer - sub 14

Estrella Verde 3-1 Def. de Iturraspe - sub 14

Def. de Iturraspe 4-0 La Hidráulica "B" - sub 16

- Cancha de Josefina

La Hidráulica "B" 1-0 Dep. Josefina - sub 14

La Hidráulica "A" 7-0 Dep. Josefina "A" - sub 16

Tabla sub 16

Def. de Iturraspe 22 pts. Juventud Verde 18 pts. La Hidráulica "A" 16 pts. Dep. Las Malvinas 13 pts. Dep. Josefina "C" 12 pts. Dep. Josefina "B" 10 pts. La Hidráulica "C" 10 pts. Juventud Blanco 7 pts. La Hidráulica "B" 5 pts. Dep. Josefina "A" 0 pts.

Tabla sub 14