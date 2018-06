Maradona criticó a Sampaoli tras el empate de Argentina con Islandia

El "Diez" se mostró claramente enojado con el "no trabajo" del DT del seleccionado Nacional.

Diego Maradona estuvo presente en el empate entre Argentina e Islandia y luego del partido dio su opinión en el programa “De La Mano Del Diez” (TeleSur). El ex futbolista y ex DT de la selección criticó duramente el desempeño de Jorge Sampaoli.







“Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta”, exresó Diego.

Con respecto al juego del equipo, el Diez aseguró que no culpa a los jugadores, pero que el empate ante un debutante en Mundiales como Islandia es resultado “del no trabajo”, y sentenció: “Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina y eso me da mucha pena”.