Daniel Hourcade renunció a Los Pumas

Daniel Hourcade anunció en conferencia de prensa su renuncia al seleccionado argentino de rugby tras el choque del próximo sábado ante Escocia que marcará el cierre de la Ventana Internacional de Junio.

Los Pumas perdieron dos veces consecutivas ante Gales tanto en San Juan la última semana como en Santa Fe este sábado y este ola de derrotas llevo a la decisión del tucumano.

“Creo que el equipo no mostró respuestas. La responsabilidad es absolutamente mía, la asumo…absolutamente. El mensaje ya no llega y creemos claramente que esto es un ciclo cumplido. Lo hablamos antes con la dirigencia. Acordamos que esta ventana era determinante. Hicimos todo lo poisible y no hay respuestas del equipo. La responsabilidad es absolutamente mía“, comentó el ex entrenador.

“Agradezco el esfuerzo que hicieron en todo momento y tratamos…no se pudo”, sentenció Hourcade.

Daniel Hourcade inició su ciclo al frente de Los Pumas en la Ventana Internacional de noviembre de 2013. Logró 21 victorias y cayó en 37 oportunidades al frente del seleccionado. Tomó las riendas de un equipo con muchos problemas y los llevó a alcanzar el cuarto puesto del Mundial 2015 disputado en Inglaterra.

Fuente: Vía País