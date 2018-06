Rusia 2018: Perú fue más pero lo ganó Dinamarca

Tras 36 años de espera, Perú concretó su vuelta a la Copa del Mundo pero no pudo sonreír en Saransk ante Dinamarca, que se impuso por 1-0 en el Grupo C de Rusia 2018. Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca merecieron más y hasta tuvieron un penal cobrado por el VAR que falló Christian Cueva, pero la falta de efectividad les costó muy caro y Yusuff Poulsen no perdonó de contraataque.

Los sudamericanos tuvieron un arranque furioso que se diluyó tras el primer cuarto de hora, cuando empezó el control inofensivo de su rival. Cuando parecía que no habría emociones, el VAR fue protagonista y el árbitro Bakary Gassama no dudó en cobrar un claro penal que luego Cueva tiró por encima del travesaño.

Ya en el complemento, los incaicos se lamentaron por duplicado del error porque, de contraataque, el equipo europeo no perdonó y Poulsen definió a los 14' ante un Gallese que regaló el primer palo en su salida.

A partir de allí, Perú apretó el acelerador con el ingreso de Paolo Guerrero (un taco suyo pasó muy cerca) y las gambetas de André Carrillo, pero junto a Jefferson Farfán no consiguieron derrotar al arquero Kasper Schmeichel y se quedaron con un sabor amargo en su retorno mundialista.

Fuente: TyC Sports