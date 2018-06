Balearon la fachada de la sede sindical de SURRBaC en San Francisco

La sede sindical del SURRBaC de San Francisco amaneció este jueves con varios disparos en la fachada del edificio. Según informaron desde la sede los disparos fueron realizados con una escopeta calibre 16 y algunos proyectiles alcanzaron el interior del local.

Mediante un comunicado, desde SURRBaC aseguraron que el ataque fue por no ser parte de Camioneros y por ende no adherirse al paro. "Nuestra paritaria es otra y no nos correspondía ser parte de ese reclamo. Por suerte no tenemos que lamentar ningún herido, ya que el local se encontraba vacío. Consideramos esto una amenaza directa a nuestros compañeros y a nuestro Sindicato", reza el comunicado.















El comunicado

CAMIONEROS: LA VIOLENCIA ES SU ÚNICA SOLUCIÓN

Jueves 14 de Junio de 2018, Córdoba.-

Cuando no pueden construir diálogo ni consenso, cuando no tienen nada que decir, cuando no saben cómo solucionar problemas, los inadaptados usan la violencia. En el día de ayer dispararon balazos de escopeta calibre 16 a la fachada de nuestra Sede Sindical de San Francisco, pero los proyectiles también alcanzaron el interior del local.

Utilizaron la violencia y la coerción contra nosotros, porque no hicimos paro, por no ser parte de Camioneros, porque nuestra paritaria es otra y no nos correspondía ser parte de ese reclamo. Por suerte no tenemos que lamentar ningún herido, ya que el local se encontraba vacío.

Consideramos esto una amenaza directa a nuestros compañeros y a nuestro Sindicato. Repudiamos que pongan en peligro a nuestros compañeros y a los vecinos de nuestra sede. Repudiamos estos actos violentos que no permiten ni diálogo ni construcción. Repudiamos que la única solución sea atacar al que piensa diferente.

Solicitamos urgente la actuación del Ministerio de Seguridad de la provincia y de la justicia, para esclarecer esta situación y aprehender a los culpables, porque ningún tipo de violencia puede ser tolerada.

Nuestros compañeros de San Francisco nos eligieron, para representarlos y luchar por ellos; el Sindicato de Camioneros intenta intimidarlos, para entrar en la provincia y volver a implementar un sistema que no funciona, que no cumple con los trabajadores, que ya fue rechazado por los recolectores: a nosotros nos eligieron porque nos manejamos con dignidad, con transparencia y sin violencia.

A las puertas de una posible Reforma Laboral, en un momento histórico en que los ajustes cada vez aprietan más, estos hechos vandálicos e irresponsables, no hacen otra cosa que deslegitimar la lucha de los trabajadores: esto no se puede dar entre laburantes, en un momento en que debemos estar cada vez más unidos.

Llamamos al repudio colectivo ante la violencia, pero también llamamos al diálogo y a la unidad entre sindicatos, por las luchas que se vienen.

Mauricio Saillen

Secretario General S.U.R.R.Ba.C.