Fans de Don Osvaldo hacen el aguante a la espera del primer show de este jueves

El día llegó para los seguidores de Patricio Fontanet y su nuevo grupo Don Osvaldo: hoy jueves 14 de junio arranca el primero de 10 de shows que darán en la Plaza de la Música. Esta serie de conciertos marca el regreso del cantante a los escenarios, tras haber cumplido la mitad de su condena en el penal de Ezeiza (fue uno de los condenados en la causa por la tragedia de Cromañón).

Desde ayer y pese al frío, que pasó a bajo cero por varias horas, muchos seguidores se apostaron en inmediaciones de la Plaza de la Música, donde se producirá el regreso tan esperado por ellos.

La productora Cultura Club informa: pic.twitter.com/98OO0w8t30 — Don Osvaldo (@DonOsvaldoOf) 14 de junio de 2018

En cuanto a la seguridad de hoy, los organizadores anuncian que no se venderán entradas en la Plaza de la Música y piden que aquel que no tenga entrada no concurra al lugar, para no entorpecer el operativo. Las puertas de la ex Vieja Usina serán abiertas a las 18.30 y el show comenzará a las 21.30, con puntualidad.

Los otros shows tendrán lugar en el mismo escenario el 16, 17, 19, 21, 23, 24, 28 y 30 de junio y el 1 de julio.

Fuente: Vía Córdoba