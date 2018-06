Olmedo pidió un "cementerio" para los fetos si se legaliza el aborto

En medio del debate acerca de la despenalización del aborto, el diputado de Salta por Cambiemos, Alfredo Olmedo, ratificó que votará en contra del proyecto y pidió crear un "cementerio" para los fetos si finalmente se aprueba.







"Si la solución con el aborto es matar al niño por nacer, hemos vuelto a fracasar como sociedad ya que fracasaron los valores de las mujeres y del hombre, porque donde hay un embarazo también hay un hombre involucrado”, argumentó el legislador durante su exposición.

Luego, llamó a construir “una Argentina distinta, de igualdad de valores y no de muerte. Nos hablan de aborto seguro pero seguro que muere un niño, nos dicen que es gratuito pero nada es gratis, ¿le vamos a pedir fondos a FMI para esto?".

En esa misma línea, indicó: “La gente humilde tiene valores y no aborta, no está en la clandestinidad, valora la vida de sus hijos”. Y advirtió que “detrás del aborto hay un gran negocio, tengamos respeto por la vida del ser humano y no un negocio de la muerte”.

Además, señaló que “tanto en el aborto legal o ilegal seguro que se muere una persona” y afirmó que “la vida es la vida, la vida de un niño es única y no es del padre o de la madre, nadie tiene la potestad de sacarle la vida a un hijo”.

Por último, Olmedo propuso generar un sistema de “adopciones desde dentro del seno materno, para que el chico cuando nazca ya tenga una familia y sea una adopción plena” y aseveró que “si sale esta ley voy a pedirles un cementerio para todas esas víctimas”.





Fuente: El País Digital