Madre e hija con una misma vocación: ayudar a los que sufren el frío

“Una vecina a la que no le sobra nada, todo lo contrario, pero ve que en su barrio, muy humilde, hay mucha necesidad. Se pone en contacto con un grupo (Red Solidaria) y ella misma se encarga de seleccionar las donaciones y llevarla a sus vecinos más necesitados. #Cultura Solidaria”. Así destacó Marcelo Valverde, el representante de la Red Solidaria San Francisco, la tarea de Norma Vocos (35), una vecina de barrio Acapulco (Josefina) que se sumó a la “Campaña Frío cero” y con sus propios medios aporta su granito de arena para que cada vez sean menos los que sufren con las bajas temperaturas.

Pero no está sola, con la ayuda de Sheila de 16 años se encargan de juntar ropa de abrigos y frazadas para acercarlas a las familias más necesitadas de su barrio y de otros sectores de Frontera y San Francisco.

“Mi crianza fue con mucha pobreza y hoy que tengo una estabilidad que logré trabajando con mi familia aunque no me sobra nada. Y tengo mis ganas de ayudar y colaborar con personas que lo necesitan. Yo vivo en barrio Acapulco, que lamentablemente está mal visto por algunos hechos de inseguridad, pero acá hay mucha gente trabajadora y también mucha necesidad, por eso es que junto a mi nena quisimos dar una mano en algo”, dijo Norma a El Periódico.

Hace un año conoció a Marcelo Valverde y a la campaña de la Red Solidaria “Frio Cero” y quiso dar una mano sobre todo para aquellas personas en situación de calle y en hogares humildes que no cuentan con calefacción.

Norma sabe que no existen horarios para entregar abrigo a los que más lo necesitan







A la par

Junto a su hija Sheila-a la que a veces se suma una sobrina- salen a buscar abrigos, colchas y frazadas, las ordenan, separan, lavan y arreglan si es necesario.

“Muchas veces Chelo (por Valverde) me avisa de una familia que necesita y yo me pongo en contacto, hablamos de lo que necesitan y así se los ayuda con los que ellos requieren. Es una tarea que te lleva tiempo, pero por suerte a mis tres hijos les gusta ayudar también, sobre todo mi nena más grande me ayuda a lavar, a coser y está todo el tiempo conmigo en las entregas”, aseguró Norma.

Cuando se recolecta bastante ropa se convoca a los vecinos más necesitados para que retiren lo que necesitan







“Mucha necesidad”

Según la mujer existe mucha necesidad en barrio Acapulco, sobre todo de ropas y comida, por eso analiza la posibilidad de abrir un merendero o comedor si logra alguna ayuda de otros vecinos.

“Hay mucha necesidad en el barrio, hay chicos que comen en el colegio solamente y pasan de largo por la noche. Las ganas y la voluntad de abrir un merendero o comedor están, estamos buscando algún espacio. Lamentablemente a este lugar llega poca o ninguna ayuda”, se lamentó.