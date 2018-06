Aborto: preguntas y respuestas clave para entender el debate

Este miércoles comienza el debate por la legalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados. Será en una sesión maratónica, en la que se escucharán discursos encendidos y se vivirán momentos de tensión debido al calibre y a la complejidad del asunto en discusión, que divide a la política y a la sociedad.

Fuera del Palacio del Congreso, dos multitudes: las que están a favor y las que están en contra. El Ministerio de Seguridad ya está en contacto con las autoridades de la Cámara para definir el operativo policial. Sus tareas estarán enfocadas en impedir no solamente disturbios, sino sobre todo posibles enfrentamientos.

La Voz elaboró una lista de preguntas y respuestas sobre este debate histórico: nunca en la Argentina un proyecto de despenalización del aborto había superado la instancia de comisiones de una de las cámaras del Congreso.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Declara legal el aborto hasta la semana 14ª de embarazo y por encima de ese límite si hubiera riesgo de vida de la mujer, malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina (por ejemplo, anencefalia, cuando se sabe que el bebé nacerá muerto o morirá a los días de haber nacido) y violación. Si el embarazo no se encuadra en estas causales, seguirá penalizado si se realiza después de la semana 14ª. La iniciativa también establece la objeción de conciencia para los médicos que por distintos motivos se excusen de practicar un aborto. No podrán ser objetores las clínicas ni los hospitales, sino sólo los profesionales de la salud, y no podrán hacerlo ante casos determinados, sino que deberán inscribirse en un registro previamente.

¿Cómo será el debate en el recinto?

La sesión está convocada para el miércoles a las 11 de la mañana. Para iniciarla, se requiere la presencia de 129 de los 257 diputados (la mitad más uno). Como el dictamen de comisiones se firmará el día anterior y no tendrá la semana reglamentaria de vigencia, se deberá incorporar el proyecto al orden del día, para lo cual se necesitan los dos tercios de los votos de los presentes. Tanto el cuórum como el tratamiento del asunto están garantizados por un acuerdo político entre los que impulsan la iniciativa y los que la rechazan.

¿Cuánto durará la sesión?

Dependerá de lo que se acuerde en la reunión de Labor Parlamentaria del martes. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ya anticipó que propondrá que no se rindan homenajes ni se presenten cuestiones de privilegio (el momento en que los diputados aprovechan para formular críticas y manifestaciones de índole política). Así se podrían ahorrar unas tres horas. Monzó planteará una sesión de 20 horas y sin cuarto intermedio, con lo cual la votación del aborto legal podría realizarse en la madrugada del jueves 14.

¿Qué pasa si se aprueba el proyecto y si es rechazado?

Si Diputados le diera media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Senadores, en la que deberá transitar el mismo camino parlamentario: debate en comisiones, firma de dictámenes y tratamiento en el recinto. En cambio, si Diputados lo rechaza, el proyecto no podrá ser tratado durante este año parlamentario. Recién podría reintentarse su tratamiento en 2019, pero, como el año que viene la composición de la cámara será la misma, a los promotores del proyecto les convendría retomarla en 2020, ya con los nuevos diputados.

¿Qué pasa si hay empate?

El artículo 196 del reglamento de la Cámara Baja dice: "Si una votación se empatase, se reabrirá la discusión, y si después de ella hubiese nuevo empate, decidirá el presidente". Es decir que Monzó deberá desempatar tras una segunda votación inmediata. Cuando hay un empate en Diputados se vuelve a votar, como pasa en el Vaticano, cuando los cardenales eligen al papa. La postura del presidente del cuerpo sobre el aborto legal es todo un misterio.

¿Cómo está la situación en el Senado?

En el Senado, por el perfil conservador de esta cámara, las chances para el aborto legal hoy por hoy son desfavorables, aunque una media sanción en Diputados puede alterar ese escenario, sobre todo porque no se conoce la posición de muchos de los senadores. Son 18 los senadores que se han declarado abiertamente a favor de la legalización del aborto, contra 27 que lo han hecho en contra. Los indefinidos, 27. Para la media sanción, si todos estuvieran presentes, se requerirían 37 votos.

Si hay ley, ¿qué hará Macri?

Si el Senado convierte en ley la despenalización del aborto, el presidente Mauricio Macri deberá tomar su decisión. El mandatario ya afirmó que respetará la posición del Congreso. Esto significa que promulgará la ley y no la vetará, como lo hizo recientemente con la ley antitarifazo de la oposición. Aunque está en contra de la legalización y "a favor de la vida", el mandatario promovió el debate parlamentario del aborto legal, en un hecho inédito en la historia argentina.

