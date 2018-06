Día del escritor: Agustina Biolé, la joven sanfrancisqueña que sigue publicando

Con apenas 17 años, Agustina Biolé había sido noticia en 2015 al publicar su primera novela, “Libre de vos, pero no de mí” y en ese entonces ya trabajaba en la continuación de su trabajo literario. Hace dos meses, mientras estudia la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, presentó su segundo obra “Un café con la realidad”. En el día del Escritor que se celebra cada 13 de junio dialogamos con esta joven escritora de 20 años sobre su actualidad y sus ganas de seguir contando sus historias.

“Un café con la realidad se dilató un poco al comenzar mis estudios universitarios. En 2016 me vine a Córdoba empecé a estudiar fue toda una adaptación así que la faceta literaria estuvo como en pausa. En el segundo año empecé a escribir otra vez, dejé, lo retomé y finalmente hace dos meses pude tener la obra impresa”, contó Agustina.

¿Cómo nace ‘Un café con la realidad’?

La idea inicial era otra. Empecé a escribir algo totalmente diferente y se fue dando. Después como de manera inconsciente escribí sobre lo que conozco que es mi carrera. La trama trata de una chica que vive en pareja y por una serie de eventos comienza a escribir su historia para recordar qué es lo que la llevó a estar hospitalizada en un área de salud mental. En la institución le dan la posibilidad de escribir y comienza a contar su historia para poder llenar las lagunas hasta su actualidad.

¿El título a qué se debe?

La verdad no fue premeditado porque como la historia tomo su propio curso, creo que en parte por qué a veces nos cuesta enfrentarnos con nosotros mismos, con lo que hay, con lo que somos y re-conocernos.

¿Ya estás trabajando en nuevos proyectos?

La prioridad ahora es tratar de estar al día académicamente en la facultad, estar estudiando en Córdoba implica cierta responsabilidad y mucho gasto, pero siempre trato de hacerme un tiempo para sentarme a leer algo que no sea material de estudio o sentarme a escribir. Después de terminar la novela no volví a escribir nada, pero tengo que buscarme un tiempo para sentarme y encontrarme conmigo.







¿Llega la fecha del día del escritor, sentís que te representa?

Me parece que me queda un poco grande (ríe). Por un lado creo que se puede considerar escritor a cualquier persona que escriba con la intencionalidad de llegar a otro, porque la literatura es muy subjetiva y más allá de si gusta o no sigue siendo un hecho para comunicar algo. Personalmente considerarme una escritora me queda grande pero festejo el día porque la literatura y la escritura son una gran parte de mi vida y tengo muchos escritores que fueron muy significativos en mi historia y lo disfruto desde ese lugar.

¿Tus nuevos compañeros de la facultad sabían de tu costado de escritora?

Los tomó un poco por sorpresa, hice una publicación cuando tuve mis libros y muchos me dijeron que no sabían que escribía y varios me pidieron las dos novelas y eso fue muy placentero.

Agradecimiento: Agustina quiso agregar a toda su familia por el apoyo incondicional, a su mamá Claudia Fassi, a su papá Nelso Biole y su hermana Sofía.