La morterense Florencia Bonsegundo jugará en España

La futbolista morterense,María Florencia Bonsegundo, se transformó en refuerzo del Sporting Club de Huelva para la próxima temporada de la laliga femenina española. Así lo confirmó la institución en sus diferentes cuentas de redes sociales.



La llegada al fútbol europeo de la jugadora de UAI Urquiza y capitana de la Selección Argentina, significa un gran salto para su carrera deportiva. “Después de que volví de Chile, las puertas se abrieron un poco más”, reconoció la futbolista morterense en diálogo con Radio Centro de Morteros.

A su regreso de Chile, Florencia se contactó con un representante, quien le comentó que tenía varias ofertas. “Se contactaron de Colombia, Brasil y España, que es la que más me gustó y no lo dudé. Todavía tengo que terminar el torneo acá en Buenos Aires, así que hasta los primeros días de agosto no me voy, que es cuando allá empieza la pretemporada”



En tanto el técnico del Huelva resaltó: "Florencia es una jugadora muy dotada técnicamente y con carácter porque a pesar de su juventud, se transformó en la capitana de la selección de su país".



Fuente: Radio Belgrano / Radio Centro